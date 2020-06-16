Англия

Бразильский центрбек требует у "ирисок" двухлетнее соглашение.

В летнее трансферное окно Эвертон планирует усилить центральную линию обороны путем подписания опытного защитника Тиаго Силвы, который покинет ПСЖ на правах свободного агента после завершения Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Николо Скира, "ириски" начали переговоры с 35-летним бразильцем о возможном переходе, предложив контракт до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

Тиаго Силва, в свою очередь, требует от Эвертона двухлетнее соглашение, несмотря на свой возраст. Переговоры между клубом и футболистом продолжаются.

В текущем сезоне Тиаго Силва провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом.