Англия

Менеджер подтвердил уход испанца.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что полузащитник Давид Силва покинет команду по истечению текущего сезона.

"Да, Давид останется лишь до конца сезона. Он проведет последние игры без зрителей, но, надеюсь, он и клуб могут организовать надлежащее прощание перед болельщиками

"Ситуация такая, какая она есть, никто не хочет этого, особенно Давид. Клуб договорится с Силвой и мы все сделаем то, что должны", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее сообщалось, что испанский специалист находится в поисках замены хавбеку, рассматривая кандидатуру полузащитника Милана Исмаэля Беннасера.