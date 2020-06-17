Англия

Генри Морисс сделал предложение нынешнему владельцу клуба.

Ньюкасл может так и не перейти во владение консорциума из Саудовской Аравии, сообщает издание The Guardian.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман уже несколько месяцев ведет переговоры о покупке английского клуба, но у него появился серьезный конкурент.

Американский бизнесмен в сфере телевидения Генри Морисс сделал предложение нынешнему владельцу "сорок" Майку Эшли в размере 350 миллионов фунтов. Это предложение на 50 млн фунтов превышает сумму, которую Эшли согласовал с аравийцами.

Однако Мориссу удастся заполучить Ньюкасл лишь в том случае, если АПЛ не одобрит передачу прав на клуб бин Салману.

Морисс является исполнительным директором компании Clear TV, которая управляет рядом каналов, работающих в аэропортах, больницах и в офисах медиаизданий.

На данный момент Ньюкасл занимает 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 пунктов.