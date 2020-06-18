Англия

В 28-м туре Премьер-лиги не был засчитан чистейший гол команды Криса Уайлдера.

Шеффилд Юнайтед на выезде не смог справиться с Астон Виллой. Команды сыграли по нулям. На самом деле, Юнайтед забил один гол, но он не был засчитан – произошел уникальный случай, когда все камеры системы Hawk-Eye оказались перекрытыми, ну а судья Майкл Оливер понадеялся на не зафиксировавшую взятие ворот технику.

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед 0:0

Астон Вилла: Нюланд – Конса (Аль-Мухаммади, 76), Хоз, Мингз, Таргетт – Хурихэйн, Дуглас Луис, Макгинн (Накамба, 76) – Эль-Гази (Трезеге, 69), Дэвис (Саматта, 69), Грилиш.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Башем, Иган, Робинсон – Болдок, Берге (Фримэн, 69), Норвуд, Ландстрем, Стивенс – Макберни (Муссе, 80), Шарп (Макголдрик, 69).

Предупреждения: Дуглас Луис – Ландстрем.