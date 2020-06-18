Астон Вилла принимала Шеффилд Юнайтед в рамках 28-го тура чемпионата Англии.

В одном из моментов мяч пересек линию ворот Астон Виллы, когда Нюланд неудачно зафиксировал мяч и упустил его в сетку.

Игроки "клинков" кинулись с претензиями к Майклу Оливеру, но тот показал, что система автоматической фиксации голов ничего не показала.

Отметим, что поединок завершился ничейным результатом без забитых голов.