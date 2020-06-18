Англия

Система фиксации голов, вероятно, не сработала.

Астон Вилла принимала Шеффилд Юнайтед в рамках 28-го тура чемпионата Англии.

В одном из моментов мяч пересек линию ворот Астон Виллы, когда Нюланд неудачно зафиксировал мяч и упустил его в сетку.

Игроки "клинков" кинулись с претензиями к Майклу Оливеру, но тот показал, что система автоматической фиксации голов ничего не показала.

Quand la Goal Line Technology n'accorde pas le but (alors que le ballon semble bel et bien être rentré) lors de Aston Villa — Sheffield United. 😳 pic.twitter.com/5v8Eqv57LZ — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2020

Отметим, что поединок завершился ничейным результатом без забитых голов.