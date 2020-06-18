Система фиксации голов, вероятно, не сработала.
Астон Вилла -Шеффилд Юнайтед, getty images
18 июня 2020, 00:36
Астон Вилла принимала Шеффилд Юнайтед в рамках 28-го тура чемпионата Англии.
В одном из моментов мяч пересек линию ворот Астон Виллы, когда Нюланд неудачно зафиксировал мяч и упустил его в сетку.
Игроки "клинков" кинулись с претензиями к Майклу Оливеру, но тот показал, что система автоматической фиксации голов ничего не показала.
Отметим, что поединок завершился ничейным результатом без забитых голов.