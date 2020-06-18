Англия

Форвард РБ Лейпциг переезжает в Лондон.

Челси отрапортовал о договоренности с Разенбальшпортом из Лейпцига о трансфере нападающего Тимо Вернера. Также "синие" согласовали условия личного контракта с футболистом.

Тимо останется в Лейпциге до конца сезона в Бундеслиге, а уже в августе перейдет в Челси после прохождения медосмотра. Таким образом, он не будет играть за немецкий клуб в "финале восьми" Лиги чемпионов.

В Лондоне Вернер будет конкурировать за место в основе с Тэмми Абрахамом, а также Оливье Жиру и Миши Батшуайи, если те не покинут клуб.

Тимо в нынешней кампании провел 43 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 32 гола и сделал 13 результативных передач. У него есть еще две игры, чтобы улучшить эту статистику. В следующем туре "быки" сразятся за вторую строчку с дортмундской Боруссией, которая опережает их на три очка.

В футболке сборной Германии Вернер дебютировал в 2017 году в игре с Англией. С тех пор на его счету 29 матчей и 11 голов за национальную команду.

Лейпциг намерен заменить Вернера форвардом Зальцбурга Хван Хи-Чханом, который в этом сезоне забил 14 голов и сделал 19 ассистов в 33 матчах.