"Быки" уже проработали сценарий расставания со своим лидером.
Тимо Вернер, getty images
11 июня 2020, 23:57
РБ Лейпциг готовится к уходу Тимо Вернера и уже нашел ему замену в Зальцбурге, сообщает Bild.
Речь идет о южнокорейском нападающем австрийской команды Хван Хи-Чхане, контракт которого с текущим клубом действителен до лета 2021 года.
В этом сезоне 24-летний игрок провел 33 поединка, в которых отметился 14 голами и 19 результативными передачами.
Отметим, что на Хван Хи-Чхана также претендует Вулверхэмптон.