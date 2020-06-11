Германия

"Быки" уже проработали сценарий расставания со своим лидером.

РБ Лейпциг готовится к уходу Тимо Вернера и уже нашел ему замену в Зальцбурге, сообщает Bild.

Речь идет о южнокорейском нападающем австрийской команды Хван Хи-Чхане, контракт которого с текущим клубом действителен до лета 2021 года.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 33 поединка, в которых отметился 14 голами и 19 результативными передачами.

Отметим, что на Хван Хи-Чхана также претендует Вулверхэмптон.