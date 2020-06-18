"Лисы" стремятся сохранить своего игрока.
Бен Чилвелл, getty images
18 июня 2020, 20:25
Лестер намерен в будущее трансферное окно удержать крайнего защитника Бена Чилвелла, на которого претендуют ряд клубов, сообщает Sky Sports.
По данным источника, "лисы" планируют даже отклонять предложения в размере 50 миллионов фунтов, так как именно эту сумму СМИ называли, как вероятную за фулбека.
В нынешнем сезоне Чилвелл провел 23 матча в Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что основными претендентами на футболиста на сегодняшний день остаются Челси и Манчестер Сити.