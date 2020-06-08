Англия

Летом "горожане" могут приобрести нового конкурента Александру Зинченко.

Челси летом настроен приобрести 23-летнего левого защитника Лестера Бена Чилвелла, однако "синим" придется выдержать конкуренцию со стороны Манчестер Сити, утверждает Sky Sports.

Обоим клубам придется солидно потратиться, чтобы заполучить игрока. Чилвелл связан контрактом с Лестером на еще четыре года, так что у "лис" нет нужды продавать лидера. Кроме того, они идут на третьем месте в Премьер-лиге и вполне способны выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В Манчестер Сити за место левого защитника сейчас конкурируют Бенжамен Менди и Александр Зинченко, а летом из Лейпцига должен вернуться Анхелиньо — немецкий клуб не может позволить себе его выкуп. Челси же на левом фланге защиты располагает Маркосом Алонсо и Эмерсоном Палмьери.

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В нынешнем сезоне Бен Чилвелл провел 23 матча в Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.