Англия

Менеджер подтвердил желание вингера сменить прописку.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что крайний полузащитник команды Лерой Сане не станет продлевать контракт с клубом.

"Лерой заявил, что не хочет продлевать контракт. Это означает, что он хочет уйти. Это произойдет этим летом или в конце его контракта в следующем году. Клуб предлагал ему два или три раза новую сделку, и он отказался, поэтому он собирается играть за другой клуб".

"Лерой отказался продлить контакт, и все это знают. Если в конце этого сезона мы не договоримся с другим клубом, в который он собирается уйти, то Сане останется еще на год", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Известно, что переговоры по футболисту ведет Бавария, которая готова предложить за вингера всего 40 миллионов евро.