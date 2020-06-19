Завершился матч 30-го тура чемпионата Англии между двумя командами.
Норвич – Саутгемптон, twitter.com/SouthamptonFC
19 июня 2020, 21:58
"Канарейки", как и до приостановки чемпионата, выглядят все также безнадежно: клуб с треском проиграл Саутгемптону и продолжает быть главным фаворитом на вылет в Чемпионшип по итогам сезона.
Норвич – Саутгемптон 0:3
Голы: Ингз, 49, Армстронг, 54, Редмонд, 79
Норвич: Крул, Клозе, Ааронс, Годфри, Льюис, Трибулл (Вранчич, 62), Буэндиа (Дуда, 80), Кэнтуэлл (Эрнандес, 62), Маклин, Дрмич (Мартин, 89), Пукки (Ида, 80)
Саутгемптон: Маккарти, Бертран, Валери (Уокер-Питерс, 90), Стивенс, Беднарек, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 82), Редмонд (Буфаль, 89), Ингз (Телла, 88), Обафеми (Адамс, 82)
Предупреждения: Ингз, Ааронс.