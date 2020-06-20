Англия

Наставник Арсенала рассчитывает на дорогостоящего ивуарийца.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мнением о вингере Николя Пепе, который прошлым летом перешел в стан "канониров" за 80 миллионов евро и стал рекордным трансфером в истории клуба.

"Уровень выступлений Пепе был непоследовательным. Это не тот уровень, на котором он может играть. Николя стал первым, кто понял это. Он должен показывать хорошую игру каждые 3 дня — это то, чего я буду требовать от игроков его уровня и калибра".



"Его работоспособность должна также проявляться в матчах. Он знает это. Пепе — славный парень, который очень старается. Нужно уважать то, как он смог адаптироваться в первый год. В его жизни произошло много перемен, и мы должны это понимать. Он готов, и я уверен, что мы извлечем из него максимум пользы", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Оправдать доверие тренера Пепе может уже в 30-м туре английской Премьер-лиги против Брайтона. Данный поединок состоится сегодня, 20 июня, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями матча Брайтон — Арсенал вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.