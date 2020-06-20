Англия

Сенегалец намекнул, что хотел бы попробовать себя в английском чемпионате.

Бальде Кейта рассказал о перипетиях своей карьеры, а также очень хорошо отозвался об АПЛ.

"Я родился в Испании и вырос в Барселоне, но я никогда не играл в Ла Лиге. Я стал мужчиной и футболистом в Италии, а затем переехал в Монако.

Мне нравится пробовать новые места и сталкиваться с проблемами. АПЛ — большой вызов для любого амбициозного игрока", — приводит слова сенегальца Sky Sports.

Напомним, ранее Кейта предположил, что Мане не захочет всю оставшуюся карьеру играть в Ливерпуле.