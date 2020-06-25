Англия

Football.ua рассказывает об экс-игроке, который получил пожизненное отстранение от футбола, но реализовал себя в качестве личного тренера.

Бывший защитник Бристоль Роверс Майкл Боатенг прошел непростой жизненный путь за последние годы. Он отсидел 16 месяцев за попытку совершения мошеннических действий в отношении договорных матчей в 2013 году, из-за чего получил пожизненное отстранение от футбола. Сейчас же 28-летний спортсмен берет непосредственное участие в воспитании талантливой молодежи для сборной Англии.

Жизненные трудности не сломали Боатенга. Сейчас он является квалифицированным специалистом, а в список его клиентов входит многообещающий вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. Также Майкл работает с близнецами Сессеньонами — Райаном из Тоттенхэма и Стивеном из Фулхэма.

"Я был козлом отпущения в деле по договорным матчам. Им было выгодно наказать меня. Я отправился на запланированную встречу в кафе, на которой не согласился абсолютно ни с чем. Эта история служит примером для других и помогает не совершить ту же ошибку, что и я", — признается Боатенг.

Мошенничество с договорными матчами — это когда одна сторона заведомо гарантирует определенный результат в матче, благодаря чему заказчик может заработать большие деньги путем победы в букмекерских конторах. К огромному сожалению, в современном мировом спорте подобные инциденты являются регулярной практикой, особенно в более низших футбольных дивизионах. Футбольная ассоциация Англии наказывает виновников крайне серьезно, вплоть до пожизненного отстранения спортсменов от официальных матчей. Так произошло и с Боатенгом.

"Когда я вышел из тюрьмы, мне позвонили с новостью: "Майкл Боатенг получил пожизненное отстранение от футбола". Я просто сказал: "Вау... И что теперь делать?"

Это привело к тому, что воспитаннику академии Кристал Пэлас закрыли дорогу в большой футбол, из-за чего в 2015 году его ожидало уже второе тюремное заключение, но уже за распространение наркотических веществ.

"Это стало для меня важным уроком. Люди, как правило, боятся спрашивать меня о тюрьме. Я был весьма не уверен в том, чтобы начать жизнь заново. Эти события оказали на меня какой-то освежающий эффект".

Именно в тюрьме Майкл получил свою квалификацию PT, и теперь он может помочь таким футболистам, как Санчо, который является лучшим бомбардиром дортмундской Боруссии в этом сезоне немецкой Бундеслиги.

"У Джейдона нет границ для развития. Он потрясающий футболист и очень хороший парень. Для меня до сих пор немного странно, что мальчики не осуждают меня за то, что я был в тюрьме. Это побуждает меня показывать им правильный пример", — признается Боатенг.

К слову, помощь Майкла не ограничивается одним тренировочным процессом.

"Я тщательно стараюсь оградить их от пагубного влияния. Если ребята собираются куда-то на ночь или на праздник, они просят меня поехать вместе с ними. Я просто катаюсь с ними, как старший брат, они чувствуют себя комфортно в компании со мной. Это очень весело, и у меня появляются дополнительные бесплатные каникулы!"

Майкл признается, что самое главное, чему он научился в тюрьме, — это оставаться позитивным в любой ситуации.

"Я был молод и наивен. Если бы я знал о последствиях, я бы пошел на ту встречу? Конечно, нет, но это случилось. Я просто должен забыть об этом и помочь другим не идти в том же направлении, что и я".

Но в чем же заключается помощь Майкла Боатенга молодым футболистам? Сейчас практически в каждом клубе английской Премьер-лиги есть специальный сотрудник (PLO), который оказывает поддержку игрокам в адаптации. Это может быть изучение языка, приобретение недвижимости, наставничество или обсуждение личных проблем.

"Риск быть вовлеченным в незаконные действия, к сожалению, довольно распространен в футболе, и игроки не всегда понимают возможные последствия. Я бы посоветовал каждому футболисту немедленно поговорить со своим PLO, поскольку он может помочь. Мы должны быть теми, кому игрок может доверять, зная, что мы не пойдем к главному тренеру, прессе или их родителям", — заявил Майкл Боатенг.

Источник: BBC Sport