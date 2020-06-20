Англия

"Волки" отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Вулверхэмптон продолжает борьбу за Лигу чемпионов и в этом туре пожаловал в гости к Вест Хэму.

Открыл счет в матче точный удар в исполнении Рауля Хименеса во второй половине игры. А гол Нету снял все вопросы.

Ярмоленко появился на поле на последние десять минут, но ничем интересным не запомнился.

Вест Хэм — Вулверхэмптон 0:2

Гол: Хименес, 73, Нету, 84

Вест Хэм: Фабьянски — Нгакия (Фредерикс, 81), Райс, Диоп, Крессуэлл — Нобл, Соучек — Антонио, Форналс (Ярмоленко, 81), Андерсон (Лансини, 67) — Боуэн

Вулверхэмптон: Патрисиу — Сейсс, Коуди, Боли — Доэрти, Дендонкер (Траоре, 64), Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 90) — Хименес (Гиббс-Уайт, 90+2), Жота (Нету, 64)

Предупреждения: Антонио — Моутиньо