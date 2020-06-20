Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги.
Фото: twitter.com/CPFC
20 июня 2020, 23:41
Борнмут дома принимал Кристал Пэлас и не сумел добыть положительный результат для себя.
Коллектив Эдди Хау пропустил два мяча в первой половине первого тайма, а после отыграться уже не сумел.
Борнмут – Кристал Пэлас 0:2
Голы: Миливоевич, 12, Дж. Айю, 23
Борнмут: Рэмсдейл, Стэйси, Смит, Аке, С.Кук, Лерма, Брукс (Станислас, 61), Л.Кук, Уилсон (Данджума, 46), Уилсон, Кинг (Соланке, 49)
Кристал Пэлас: Гуаита, Кэхилл, Дэнн, ван Анхолт, Уорд, Миливоевич (Маккарти, 65), Макартур (Ридевалд, 89), Куяте, Заа, Бентеке (Таунсенд, 76), Айю
Предупреждения: Айю, Смит, С.Кук, Уорд, Л.Кук.