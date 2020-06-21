Англия

Тренер Эвертона откровенно рассказал о многих актуальных вопросах.

"Смотрите, — говорит Анчелотти через экран, и улыбка начинает расползаться по его лицу. – У меня был тренер, который говорил: "Тренерство было бы лучшей работой в мире… если бы не было матчей". На этих словах коуч Эвертона начинает смеяться. Так карантин не так уж плох? "Хм, стресса у меня определенно поуменьшилось", — признается Карло, один из тех людей, которые ни на кого не давят, а просто приподнимают бровь в ситуациях, когда другие теряют голову.

"На протяжении карьеры мне удавалось справляться со стрессом и наслаждаться. Во время карантина у меня появилось больше времени, чтобы сконцентрироваться на себе. У меня были проблемы с коленями, так что я постарался поправить ситуацию, много ездил на велосипеде. Я хорошо ощущаю себя физически, и в ментальном плане это тоже пошло на пользу. Это был сумасшедший период, но он помогает подумать, увидеть по-настоящему важные вещи. У меня четверо внуков, которые каждый день проводили время с родителями. Я все время был с женой. В этом плане карантин хорош. Было время поразмыслить".

Кто-то может задумываться о том, что и для чего он делает. Анчелотти провел 16 лет как футболист и еще 25 как тренер в величайших клубах мира. Он тренировал всех – когда Карло начинает вспоминать, кто выступал под его руководством, понимаешь, что проще назвать тех, кто не играл. И он выигрывал все. Пять раз Лигу чемпионов (трижды в качестве тренера), чемпионства в четырех разных странах. Ему за это прилично платили, так что легко предположить, что у Карло больше нет нужды продолжать, что есть занятия поинтереснее.

"Лучше, чем тренерство? Неееет", — не соглашается Карло. Он смеется, но не шутит. "Ты тренируешь, потому что хочешь играть. Мне хотелось бы выходить на поле, а не готовить команду к матчам, но мне уже 61. А если ты не можешь играть, то тренерство поддерживает твою страсть. Я скучаю по футболу. Тот факт, что я не мог проводить тренировки ежедневно, был для меня кошмаром. Но я занимался другими вещами".

Например? "Я смотрел много документальных фильмов. Мне нравится история, так что я посмотрел о гражданской войне в Испании, революции в России, фашизме в Италии. Пытался понять, изучить прошлое столетие. Сегодня мы те, кто мы есть, благодаря тому, что случилось в прошлом. Смотря эти документалки, я пришел к одному простому выводу: как нам повезло жить, где мы живем и во время, в котором мы живем. У нас есть свобода, но мы усложняем жизнь, не думаем о тех, кто нас окружает. Я католик, и одна из ключевых идей этой религии – относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. А мы думаем только о себе".

Еще один документальный фильм, который посмотрел Анчелотти – "Я не твой негр" Джеймса Болдуина. Он следит за событиями в США, вызванными убийством Джорджа Флойда. Карло уверен, что из этого нужно извлечь уроки, а также общество должно поменяться. "Прямо сейчас в Америке очень большая, очень серьезная проблема. И полиция – часть этой проблемы, вот в чем дело. Если у меня проблемы с чем-либо, я первым делом обращаюсь в полицию. Она должна защищать, а этого не произошло. Полиция лишь усугубила проблему. Ее можно решить только если мы все осознаем, насколько это серьезно. Дело не просто в одном полицейском, который потерял голову, все намного серьезнее. Это происходит систематически и это должно закончиться. В 1862 году Авраам Линкольн провозгласил, что все равны, черные и белые, что рабства больше нет – в 1862. Прошло более 150 лет, а мы сталкиваемся с этой ситуацией, просто невозможно в это поверить".

На футболках игроков Премьер-лиги вместо фамилий на этой неделе написано Black Lives Matter. "Футбол играет важную роль в образовании людей, — говорит Анчелотти. – За футболистами следят миллионы людей. Наблюдают, что они делают, слушают, что говорят".

У спорта тоже нет иммунитета к расизму. Анчелотти упоминает своего бывшего помощника в ПСЖ Клода Макелеле и экс-подопечного в Милане Кларенса Зеедорфа, но говорит, что с проблемой нехватки черных менеджеров "нужно бороться".

Карло тренировал Наполи, когда защитник команды Калиду Кулибали был удален в матче против Интера в декабре 2018. Он получил вторую желтую за то, что саркастически поаплодировал арбитру, никак не отреагировавшему на расистские оскорбления в отношении сенегальца, звучавшие с трибун.

Анчелотти просил остановить матч, а после публично выступил на пресс-конференции, пообещав увести команду с поля. Когда это произошло впервые, вспоминает Карло, он концентрировался на том, чтобы защитить своего игрока.

Что же Анчелотти сказал Кулибали? "Что мы на его стороне, мы его поддерживаем, что будем драться за него. Что это неправильно, что у него есть такие проблемы и что мы постараемся изменить такое положение дел, — признается Карло. – У Калиду сильный характер, но он был зол. И грустен тоже. Что еще печальнее, это было для него не новым. Он ощущал злость и печаль. В 2020 такие вещи не должны происходить".

"Мы трижды просили остановить игру. Разговаривали с помощником арбитра, но они не слушали. Тогда правила были не столь точны, не было этого протокола. Но затем под давлением прессы правила остановки матчей изменилось. Больше такое не происходило, Калиду больше не оскорбляли. Если ты будешь пытаться донести что-то людям, заставишь их задуматься, что-то может поменяться".

Или если ты будешь слушать. В эру футбольных идеологий тренеры воспринимаются почти как культовые личности, которые посвящают себя идее. Хотя Анчелотти и слегка отличается от Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Карло рассказывает, что хотя его помощники и постоянно поддерживали связь с командой во время карантина, лично он постарался оставить игрокам личное пространство, чтобы не перегружать их в и без того непростой период. И он не относится к тренерам, которые постоянно пытаются что-то донести. "Иногда я предпочитаю послушать, чем говорить", — говорит Карло, и эта фраза во многом его характеризует.

"Тренер должен быть близок с игроками, понимать их. У тебя есть идеи по поводу матча, но это они играют на поле. Если у вас хорошие отношения, то они легко тебя поймут, если нет – будет сложнее. Ты должен уметь общаться, быть открытым, гибким. Если ты слишком непреклонен в своих взглядах, игрока не убедишь".

Огромный плюс, если приходится слушать тех игроков, кого тренировал Анчелотти. Список приличный: Роналдо, Кака, Гуллит, Ван Бастен, Зидан… Карло быстро прерывает это перечисление и предлагает ограничиться только вратарями, но и это не особо помогает. Он называет 10 вратарей – в их числе Пикфорд, Касильяс, Чех и Ван дер Сар – когда говорит, что боится забить кого-то. Окей, Карло, есть ли кто-то, с кем ты не работал, но хотел бы?

"Конечно". И затем пауза на раздумия. "Месси". Еще одна пауза, улыбка, и Карло прибавляет: "Если только сравнить его с Роналдо… В Италии это Тотти. Я начинал в Роме и сильно привязан к этому клубу, а он был там кумиром. Был бы рад тренировать Франческо".

Переезд кого угодно из этого списка на Гудисон Парк выглядит маловероятным. Один из болельщиков Эвертона рассказывал, что боится возможного ухода Анчелотти, что амбиции Карло будут больше "ирисок". Анчелотти называют "голливудским" тренером клуба. И это приводит к вопросу. Вернее, двум.

На первый ответ находится быстро – "Я бы хотел быть Робертом Де Ниро" – а для второго нужно чуть больше времени. Почему именно ты оказался именно здесь? "Возможность снова поработать в Премьер-лиге и планы клуба. Мы подбираемся к тому, чтобы сражаться с лучшими и у нас очень интересный проект. У нас молодая команда с хорошим ядром, выступающим за национальные сборные. Холгейт, Мина, Майкл Кин. Очень надежные футболисты. Еще Андре Гомеш, Люка Динь. И два действительно сильных форварда".

"Это молодая команда, она растет. Понятное дело, что нам нужно инвестировать, чтобы быть конкурентоспособными, и клуб готов это делать. Мы планируем построить новый стадион. Думаю, рост будет стремительным. Еще у нас сильная фанатская база, отношения с ней очень близкие. Мы инвестируем в коммьюнити, это очень важно. Проводим мероприятия, дни открытых дверей, когда можно посетить нашу тренировку. Приходят дети, люди с различными проблемами в развитии. Когда начался карантин, мы звонили болельщикам".

Легко представить, как Анчелотти звонит какому-то недоверчивому болельщику "ирисок": "Привет, Итан, это Карло". Анчелотти заходится смехом. "Да, иногда они мне не верили, но мы общались, и это главное. Некоторые люди говорят, что им не верится, что я тренирую Эвертон, но мне тут действительно хорошо. Это семейный клуб, а я всегда счастливее, если видно эту близость и поддержку. Персонал клуба настоящие эвертонианцы, у них сильное чувство принадлежности к Эвертону".

Такие игроки, как Лейтон Бейнс и Шеймус Коулман, находятся в процессе продления контрактов с Эвертоном, и итальянец считает это очень важным. "Мы хотели, чтобы Лейтон подписал новый контракт. Во-первых, потому что он важный игрок, который способен нам помочь. Во-вторых, потому что он подает пример всем". Станут ли они тренерами в будущем? В конце концов, если кто-то и может заметить такой талант, то это Анчелотти. "Лейтон может стать, Коулман может. Думаю, и Сигурдссон тоже. Из Дельфа может получиться хороший тренер. Это люди, которые видят футбол".

Сейчас в качестве помощников работаю Данкан Фергюсон и сын Карло Давиде. "Он всегда любил футбол, постоянно болтал о нем дома, хотя и не помнит, как я играл. У Давиде всегда была страсть. Он не смог достигнуть желаемого уровня в качестве игрока, поэтому отправился на курсы в Германию и начал работать ассистентом. Давиде выбрал такой путь не потому, что я сказал. Он никогда не спрашивал меня, каково это быть тренером. Но если бы спросил, я бы сказал ему ту фразу о тренерстве без матчей. Сказал бы: "Вперед, попробуй, это здорово".

"А Данкан – это экстраординарный человек, который сильно любит клуб. Его опыт помогает ему выстраивать отношения с игроками, он многое знает, понимает игру и очень харизматичен. Данкан очень прост, и я действительно им доволен".

"Наше будущее четко обрисовано. Пандемия создала всевозможные проблемы спорту, но это не отменит наши планы на будущее. Решение пойти на снижение зарплат мы считали правильным: если ты можешь сделать что-то, что поможет другим людям рядом с тобой, ты должен это сделать. Мы пошли на этот шаг, были очень счастливы, и мы продолжаем двигаться дальше. Это никоим образом не повлияло на другие планы. Идея состоит в том, что мы должны улучшить команду новыми подписаниями, то ясно. У нас будет мало времени перед следующим сезоном, но мы сделаем то, что должны, в этом нет сомнений".

Первым делом – рестарт Премьер-лиги – и воскресное дерби с Ливерпулем. "Ах, да", — шутит Анчелотти, будто он действительно забыл дату, когда Эвертон вернется на поле. "Есть одна вещь, которой коронавирус, несомненно, навредил. Все хотят слышать болельщиков, шум трибун – это меняет все в эмоциональном плане. Но думаю, что сама игра будет такой же. Дерби есть дерби.

На что это будет похоже? "Я не знаю". Позади была долгая паузу, длиной больше обычной. Карло надумает щеки, закатывает глаза, будто действительно вспоминает в уме все свои 1583 матча. "Если честно, не могу вспомнить, играл ли когда-то без зрителей", — говорит он в конце. "Не знаю, я так не думаю).

Что же, понадобилось время, но вот она, вещь, которой еще не было в опыте Карло Анчелотти. Как минимум, до этого воскресенья.

Сид Лоу, The Guardian