Англия

Игрок мог продолжить текущий сезон в другой команде.

Нападающий Эвертона Ришарлисон заявил, что в течение сезона у него было ряд предложений от топ-команд.

"В течение сезона было много предложений из Барселоны и Манчестер Юнайтед".

"Но клуб решил оставить меня в команде, и я не хотел уходить в середине сезона. Плохо оставлять таких товарищей по команде в подобный период", — сказал Ришарлисон Los Desimpedidos.

Ранее бразильский футболист заявил, что не стоит считать игрока Ливерпуля Вирджила ван Дейка лучшим защитником в мире.