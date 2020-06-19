Англия

Нападающий Эвертона ставит как минимум трех игроков выше центрбека Ливерпуля.

Форвард Эвертона Ришарлисона считает Вирджила Ван Дейка отличным игроком, но не лучшим защитником в мире.

"Люди много говорят о Вирджиле. Да, это отличный защитник, но я его уже обводил", — заявил Ришарлисон в интервью Desimpedidos.

"Он вошел в тройку лучших игроков мира, он провел хороший сезон, но для меня есть и защитники получше".

На просьбу назвать тройку лучших оборонцев в мире Ришарлисон упомянул Серхио Рамоса из Реала, а также дуэт Маркиньос – Тиаго Силва из ПСЖ. Тиаго, к слову, станет в конце месяца свободным агентом, и одним из вариантов продолжения его карьеры называют как раз Эвертон.

У Ришарлисона будет шанс доказать, что Ван Дейк не такой уж хороший защитник уже 21 июня, когда Эвертон сыграет с Ливерпулем.