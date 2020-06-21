Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура АПЛ между Астон Виллой и Челси.
рубен лофтус-чик, getty images
21 июня 2020, 17:23
Центральный полузащитник лондонского Челси Рубен Лофтус-Чик призван заменить дисквалифицированного Жоржиньо в матче против Астон Виллы. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард предпочел его юному Билли Гилмору, который остался на скамейке запасных.
Астон Вилла: Нюланд — Конса, Мингс, Хаус, Таргетт — Хурихейн, Дуглас Луис, Макгинн — Эль-Гази, Дэвис, Грилиш
Запасные: Рейна, Тейлор, Эль-Мохамади, Накамба, Трегезе, Хота, Вассилев, Бастон, Саматта
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Лофтус-Чик, Канте, Ковачич — Виллиан, Жиру, Маунт
Запасные: Кабальеро, Зума, Джеймс, Эмерсон, Гилмор, Пулишич, Баркли, Педро, Абрахам
Матч Астон Вилла — Челси начнется в 18:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.