Англия

Наставник Ливерпуля высказался о ничьей в матче с Эвертоном.

Эвертон и Ливерпуль не выявили сильнейшего в мерсисайдском дерби (0:0), которое прошло в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал результат этой встречи.

"Ничья против Эвертона — результат, который мы заслуживаем. Когда я вспоминаю обо всех дерби на этом стадионе, они выглядели примерно одинаково. Результат схожий. На Энфилде игры немного лучше. Эвертон был хорошо организован, поэтому нам пришлось выполнять много беговой работы, но мы выглядели готовыми".

"Теперь у нас есть три дня. Кристал Пэлас провел хороший поединок в субботу, и мы должны убедиться, что будем абсолютно готовыми противостоять им в среду. Выделить игру отдельных футболистов? Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта провели очень хороший матч", — приводит слова Клоппа BBC.

Представляем вашему вниманию обзор поединка Эвертон — Ливерпуль.