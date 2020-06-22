Англия

Испанский специалист высказал неопределенность касательно планов "горожан" на летнее трансферное окно.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о трансферных планах "горожан" на летнее межсезонье. Ранее специалист заявил, что вингер Лерой Сане хочет сменить клубную прописку, что породило множество слухов о поиске манчестерским грандом замены для немца.

"Во всех командах, в которых я работал, а именно в Барселоне, Баварии и Манчестер Сити, если в клубе говорят: "Мы не можем себе это позволить", то мы действительно не можем себе это позволить. Все зависит от того, останутся ли наши нынешние игроки. Может быть, в следующие два месяца команда сделает шаг вперед, и мы продолжим работать с теми же людьми".

"В атаке у нас достаточное количество качественных игроков. Габриэль Жезус может играть слева, Фил Фоден может играть слева. В конце концов, у нас есть Рахим Стерлинг. Повторюсь, что у нас выдающиеся атакующие футболисты. Им удается избежать травм, поэтому они могут играть довольно регулярно. Возможно, у нас есть другие приоритеты", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что заменой для Лероя Сане в Манчестер Сити может стать игрок леверкузенского Байера Леон Бейли. Появлялась информация, что Хосеп Гвардиола лично провел переговоры с ямайским вингером.