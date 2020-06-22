Англия

Футбольная ассоциация доверилась мнению специалиста по VAR в матче Брайтон — Арсенал.

Полузащитник Арсенала Маттео Гендузи не будет наказан за участие в потасовке в матче против Брайтона, сообщает The Guardian.

Француза могли дисквалифицировать за то, что он схватил за горло форварда хозяев Нила Мопе. Судейская бригада во главе с Мартином Аткинсоном не видела инцидент, а отвечавший за видеоповторы в этом матче Майкл Оливер не посчитал этот эпизод основанием для красной карточки.

Гендузи еще в первом тайме повздорил с Мопе, после того, как в борьбе с форвардом получил травму голкипер "канониров" Бернд Лено. Страсти снова накалились после того, как Нил в добавленное время забил и принес Брайтону победу 2:1.

Футбольная ассоциация выразила предупреждение обоим клубам, напомнив об их обязанностях соблюдать правила поведения.