Англия

Football.ua анонсирует матч 31-го тура английской Премьер-лиги между Тоттенхэмом и Вест Хэмом.

Коллектив Жозе Моуриньо примет на своем поле подопечным Дэвида Мойеса.

Тоттенхэм — Вест Хэм

23 июня, 22:15, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи — Крейг Поусон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Для обеих команд крайне важно заработать три очка в предстоящей игре. Вест Хэм ведет борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге и, откровенно говоря, получается не самым лучшим образом – "молотобойцы" опережают идущий на 18-й строчке Борнмут лишь по дополнительным показателям при равенстве очков.

Что касается Тоттенхэма, то "шпоры" пока еще борются за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. И это вполне реально, если Манчестер Сити таки будет исключен из главного еврокубкового турнира. Теоретически, пауза была полезной для Жозе Моуриньо, ведь в его расположение вернулись Харри Кейн, Сон Хын Мин и Стивен Бергвейн. Если бы сезон был доигран как надо, то они бы не принимали участия в оставшихся поединках.

По версии букмекеров, Тоттенхэм – фаворит встречи. Победа "шпор" оценивается коэффициентом 1,66, ничья – 4,10, а победа "молотобойцев" – 5,30.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Тоттенхэма (2:3).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Танганга, Парротт, Фойт — Огбонна, Аллер, Сабалета, Масуаку

Под вопросом: Лукас Моура — Снодграсс.

Интересный факт:

Вест Хэм исключительно проигрывал в последних шести гостевых встречах в рамках английской Премьер-лиги.