Англия

Клуб выступил с официальным осуждением случившегося на матче против Манчестер Сити.

Во время матча Манчестер Сити — Бернли (5:0) над полем пролетел баннер с надписью "Жизни белых важны, Бернли". В клубе посчитали это оскорбительным.

"Футбольный клуб Бернли решительно осуждает действия лиц, ответственных за организацию самолета с оскорбительным баннером, который пролетел над Этихад Стэдиум в понедельник", — гласит официальное заявление клуба.

"Мы хотим прояснить, что таким людям не рады на Терф Мур. Этот баннер никоим образом не отображает взгляды футбольного клуба Бернли. Мы будем всячески сотрудничать с властями, чтобы определить ответственных и навсегда запретить им посещение стадиона".

"Клуб гордится тем, что работает со всеми гендерами, религиями и верованиями благодаря своей схеме работы с сообществами. Мы выступаем против расизма в любых его проявлениях".

"Бернли полностью поддерживает инициативу Премьер-лиги "Жизни черных важны". Как и в других матчах АПЛ после возобновления чемпионата, наши игроки и персонал клуба добровольно встали на одно колено (в знак солидарности с движением "Жизни черных важны" – прим.) в начале поединка с Ман Сити".

"Мы приносим наши безоговорочные извинения Премьер-лиге, Манчестер Сити и тем, кто помогает продвигать движение "Жизни черных важны".

Отметим, что сразу после матча капитан Бернли Бен Ми сам поднял этот вопрос при общении с прессой: "Мне стыдно. Я растерян. Этим людям нужно жить в XXI веке. Мне очень жаль, что это произошло. Эти люди вообще не понимают смысла движения "Жизни черных важны". Мы перед матчем слышали слухи, что это произойдет. Мы хотим равенства".

Позиция Ми получила в целом одобрительные отзывы на известном ресурсе Reddit. В частности, одним из самых популярных комментариев к этому был следующий, где пользователь для начала использовал аналогию:

" – Моя нога сломана, мне нужна помощь.

- О да, а что по поводу моей ноги?

- С твоей ногой все в порядке.

- Все ноги важны.

Вот настолько, блин, глупо ты звучишь, когда отстаиваешь позицию "Все" или "Жизни белых важны". Все знают об этом, так может давайте переключим внимание и будем помогать тем людям, которые нуждаются в помощи – вместо того, чтобы воспринимать это как личную обиду, а? Понятия не имею, ради чего был этот баннер, но это ужасно бесит. Хорошо, что Бернли и его игроки как можно быстрее оградили себя от этого де**ма".

Бернли после 30 туров идет на 11-м месте в Премьер-лиге, набрав 39 очков. Следующий матч команда сыграет с Уотфордом 25 июня.