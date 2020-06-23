Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 30-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимал на своем поле Бернли, который располагается в середине турнирной таблицы.

Гости не смогли ничего противопоставить подопечным Хосепа Гвардиола, разгромно уступив со счетом 5:0. Стоит отметить, что игроки Бернли нанесли за весь матч всего один удар по воротам соперника, однако и тот не пришелся в створ.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Бернли:

Манчестер Сити — Бернли 5:0

Голы: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (с пенальти), Д. Силва, 51

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо (Ляпорт, 61), Отаменди, Зинченко — Фоден (Сане, 79), Родри, Д. Силва — Марез (Де Брюйне, 61), Агуэро (Габриэль Жезус, 45+3), Б. Силва

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил — Родригес (Питерс, 60), Выдра (Томпсон, 88)

Предупреждения: Канселу — Браунхилл