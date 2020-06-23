Англия

"Речники" решились на перестановки на тренерском посту посреди сезона.

Экс-защитник Реала и сборной Англии Джонатан Вудгейт уволен с поста главного тренера Мидлсбро, сообщил официальный сайт клуба.

Решение об увольнении немедленно вступило в силу. Новым главным тренером "речников" стал Нил Уорнок.

Вудгейт возглавлял Мидлсбро с июня 2019 года, заключив с клубом трехлетний контракт. После 38 туров команда идет на 21-м месте, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

Последним местом работы Нила Уорнока был Кардифф Сити, в котором он трудился с 2016 по 2019 год.

Мидлсбро проведет следующий матч против Сток Сити 27 июня, а 2 июля команду ожидает важнейший поединок с Халлом, который сейчас уступает ей лишь по дополнительным показателям.