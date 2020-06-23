Англия

Французский полузащитник "канониров" потерпел неудачу в своих попытках надломить соперника.

В рамках 30-го тура АПЛ Брайтон принимал Арсенал. "Канониры" вышли вперед во втором тайме, но это не помогло команде победить.

По ходу поединка Маттео Гендузи пытался провоцировать игроков Брайтона. Он говорил им, что они мало зарабатывают, а его партнеры по команде получают больше, чем они когда-либо смогут, сообщает Daily Mail.

В итоге, на "чаек" это особо не подействовало: Брайтон на 95-й минуте игры забил победный гол, а Арсенал второй раз проиграл после возобновления сезона в Англии.

Отметим, что самая высокая зарплата в Брайтоне – 55 тысяч евро в неделю, а Гендузи получает примерно 49 тысяч.