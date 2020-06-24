Англия

Коллектив Дэвида Мойеса не знает побед уже три матча кряду (0:2).

Поскольку в столице Великобритании зарегистрировано достаточно большое количество клубов, то вполне естественно, что и число дерби на квадратный метр в этом регионе является достаточно большим. Одно из таковых, и при этом достаточно горячее по своей истории, проходило в рамках тридцать первого тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Тоттенхэм Хотспур" хозяин арены, Тоттенхэм, принимал представителя восточной части столицы

— Вест Хэм.

При этом, достаточно любопытным фактом является то, что не только лишь футбольным полем ограничивается противостояние между этими клубами. Обострение произошло в момент, когда клубам необходимо было проводить споры за право играть на Олимпийском стадионе Лондона, пока на их аренах проводились ремонтные работы. Еще и перипетии с возможным, но так и не состоявшимся в итоге, арендным переходом Адебайора подлили масла в огонь. В итоге, эмоционального подспорья для зрелищной игры уже было достаточно.

Вот только длительный карантин может "убить" спортивную злость даже в наиболее принципиальных встречах. Под этот нож уже попало мерсисайдское дерби несколькими днями ранее. Да и не представлялось возможным командам сыграть на ничейный результат, учитывая их текущее положение в турнирной таблице. Особенно актуальной была эта проблема для Вест Хэма — подопечные Дэвида Мойеса находились в условиях равного количества очков с расположившимся в зоне вылета Борнмутом.

"Молотобойцы" ударно начали первую половину матча, в то время как коллектив Моуриньо в привычном для команд этого тренера стиле шатко-валко входил в темп поединка, отдав мяч соперникам. Антонио сразу обозначил защитникам предстоящую борьбу за воздух над штрафной Льориса удачно скидкой на Нобла, но тому не дал пробить Дайер. И кто же знал, что этот хоть как-то похожий на опасный момент так и будет оставаться единственным на обе команды до середины первого тайма, когда Льорису предстояло совершить свой первый сейв в матче после удара с близкой дистанции от все того же Антонио.

Этот момент разбудил атаку Тоттенхэма, после чего у ворот Фабиански начали появляться первые моменты. Особенно старался проявить себя бразилец Лукас Моура, заставив голкипера вытаскивать дальний удар из-под перекладины, а также проверив нервы стража ворот соперников выстрелом рядом со штангой несколькими минутами позже. За этим Моуриньо смотрел с безразличным выражением лица. Не было эмоций у него и после гола Сона под самый перерыв — как будто чувствовал опытный специалист, что кореец залез в офсайд на считанные сантиметры. Не было эмоций от первого тайма. Ни у одного из участников противостояния.

На вторую половину встречи Вест Хэм вышел не с той ноги. У штрафной Льориса перестала обостряться обстановка, а вот на другой половине поля события только начинали набирать обороты. Кейн упустил несколько неплохих моментов до своего фирменного гола на контратаке под занавес поединка, но еще задолго до этого вопросы о победителе были частично сняты игроком гостей. Томаш Соучек неудачно подставил ногу под попытку Санчеса замкнуть подачу углового с правого фланга ударом головой. Методичное давление Тоттенхэма дало необходимый результат, а отсутствие идей в атаках "молотобойцев" не создало подспорья для потери командой Моуриньо очков. Андрей Ярмоленко на поле так и не вышел.

В следующем туре Тоттенхэм сыграет с Шеффилд Юнайтед, а Вест Хэм проведет очередное дерби Лондона, на своем поле приняв Челси.

Тоттенхэм — Вест Хэм 2:0

Голы: Соучек, 64 (авт.). Кейн, 82

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Алли (Ламела, 60) — Моура (Бергвейн, 70), Ло Чельсо, Сон (Уинкс, 86) — Кейн.



Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессвелл — Нобл (Фелипе Андерсон, 71), Райс, Соучек — Боуэн, Антонио, Форналс (Лансини, 70).

Предупреждения: Кейн, Дэвис — Форналс, Нобл