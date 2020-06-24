Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, анонсирует матч 31-го тура чемпионата Англии между Ливерпулем и Кристал Пэлас.

Подопечные Юргена Клоппа на своем поле примут коллектив Роя Ходжсона.

Ливерпуль — Кристал Пэлас

24 июня, 22:15, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи — Мартин Аткинсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Удивительно, но Кристал Пэлас может даже побороться за место в еврокубках по итогам сезона. От Манчестер Юнайтед, который идет на пятой строчке, "стекольщиков" отделяют четыре пункта. Дистанция, которую вполне отыграть и даже побороться за Лигу чемпионов (если дисквалификация Манчестер Сити останется в силе), но, откровенно говоря, в такой исход верится слабо. Дело в том, что календарь у Кристал Пэлас в остатке сезона не самый простой.

Ливерпуль туром ранее провел дерби против Эвертона, в результате чего команды расписали мировую (0:0). Если по ходу игры "красные" выглядели несколько лучше "ирисок", то в концовке победу мог добыть именно коллектив Карло Анчелотти, но везение было на стороне подопечных Юргена Клоппа.

Задача для Ливерпуля предельна ясна – набирать свои очки, чтобы как можно скорее оформить чемпионский титул.

Напомним, что матч первого круга завершился выездной победой Ливерпуля (2:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Клайн, Шакири, Милнер — Томкинс, Келли, Шлупп

Под вопросом: Робертсон, Салах, Матип — ...

Интересные факты:

Ливерпуль победил в последних 22 домашних играх в рамках английской Премьер-лиги.

"Красные" обыграли "орлов" в последних шести играх во всех турнирах.

В четырех последних матчах Кристал Пэлас не пропускает в рамках АПЛ.

В четырех последних играх "стекольщики" только побеждают в чемпионате Англии.