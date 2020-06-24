Англия

Португалец рассказал о взаимоотношениях с игроком.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо отрицает, что у него есть предвзятое отношение к полузащитнику команды Танги Ндомбеле.

"Конфликт с Ндомбеле? Не согласен. Танги, а также Сессеньон, Алдервейрелд, Вертонген и Жедсон Фернандеш остались на скамейке запасных. Таков футбол. И не более".

"Я не проводил замен, поскольку решил сохранить стабильный состав команды. Соперник мог забить гол и активизировать свои силы. У меня одна задача — сделать все возможное для победы. Но я не могу начать матч с 12 или 13 футболистами, я только ищу лучшее решение для команды", — цитирует Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что руководство Тоттенхэма не станет продавать футболиста в ближайшее трансферное окно.