Англия

"Шпоры" намерены сохранить 23-летнего футболиста в своем составе.

Танги Ндомбеле продолжит выступать за нынешнюю команду, сообщает BBC.

По информации источника, 23-летний хавбек испытывает напряженные отношения с главным тренером Жозе Моуриньо. Тем не менее, несмотря на все трудности в первом сезоне, "шпоры" хотят сохранить своего футболиста.

Напомним, что Тоттенхэм приобрел Ндомбеле за 60 миллионов евро, а еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

В текущем сезоне Ндомбеле провел 19 матчей в АПЛ, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

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