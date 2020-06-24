Англия

Немецкий полузащитник не входит в сферу интересов "синих".

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард опроверг слухи о том, что клуб хочет купить у леверкузенского Байера Кая Хаверца.

"Челси не делал предложение Байеру по Каю Хаверцу. Он, конечно, топ-игрок, но мы не ведем переговоры по его трансферу", — цитирует Лампарда журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немцем интересуются многие клубы, но никто не находится на продвинутой стадии.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 41 матч за Байер во всех турнирах, отметившись 16 голами и 9 ассистами.

Челси уже оформил два летних трансфера – ряды клуба пополнят хавбек Аякса Хаким Зийех и форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер.