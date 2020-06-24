Англия

Главный тренер Вест Хэма очень недоволен, что гол "шпор" не отменили из-за руки Давинсона Санчеса.

Вест Хэм в 31-м туре Премьер-лиги уступил Тоттенхэму 0:2. Сначала после просмотра VAR в этой игре отменили гол Сон Хын Мина из-за минимального офсайда, но в другом эпизоде позже засчитали автогол Томаса Соучека, хотя мяч предположительно коснулся руки Давинсона Санчеса.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес во второй раз в сезоне разозлился из-за VAR, ведь в январе из-за технологии не засчитали гол Роберта Снодграсса Шеффилд Юнайтед (0:1).

"Поверить не могу, что гол засчитали. Ведь по правилам, если мяч коснулся руки и это привело к голу, взятие ворот нельзя засчитывать? У нас по какой-то причине не засчитали прекрасный гол в ворота Шеффилд Юнайтед – а теперь разрешают этот? Кто сегодня отвечал за VAR? Их нужно заменить", — заявил Мойес Sky Sports.

"Такие правила. Не считаю, что это очень хорошее правило, но правило. И его не учли в этом матче? Поверить не могу. Просто не могу".

"Кто бы ни отвечал за VAR в этом матче, он не справился с этим, потому что не следовал правилам, по которым нам говорили играть".

Вест Хэм идет на 17-м месте в турнирной таблице, но по итогам тура опустится в зону вылета, если Борнмут не проиграет Вулверхэмптону.