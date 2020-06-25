Англия

"Сороки" решили сохранить своего форварда.

Официальный сайт Ньюкасла сообщает, что нападающий команды Энди Кэрролл останется в команде до конца сезона 2020/21.

Кроме того, "сороки" предложили новую сделку защитнику Хавьеру Манкильо. Испанский футболист останется в стане клуба еще на четыре года.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл планирует сохранить еще четырех футболистов как минимум до конца текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

Напомним, в последнем матче в рамках АПЛ "сороки" не сумели удержать минимальную победу над Астон Виллой.