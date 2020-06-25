"Сороки" решили сохранить своего форварда.
Хавьер Манкиньо, getty images
25 июня 2020, 19:34
Официальный сайт Ньюкасла сообщает, что нападающий команды Энди Кэрролл останется в команде до конца сезона 2020/21.
Кроме того, "сороки" предложили новую сделку защитнику Хавьеру Манкильо. Испанский футболист останется в стане клуба еще на четыре года.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл планирует сохранить еще четырех футболистов как минимум до конца текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.
Напомним, в последнем матче в рамках АПЛ "сороки" не сумели удержать минимальную победу над Астон Виллой.