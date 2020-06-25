Англия

Форвард Арсенала высказался о победе над Саутгемптоном.

Арсенал уверенно обыграл Саутгемптон в поединке 31-го тура английской Премьер-лиги (2:0), а автором первого гола в составе "канониров" стал нападающий Эдди Нкетиа, воспользовавшийся ошибкой вратаря

Алекса Маккарти.

21-летний англичанин поделился эмоциями от гостевой победы, которая стала для Арсенала первой с декабря 2019 года.

"Это очень важные три очка. Нам не везло, но мы знали, что нужно засучить рукава и бороться за победу. Саутгемптон во второй половине вышел с серьезным настроем, и мы были вынуждены работать в высоком темпе в жару".

"Наша команда проделывает большой объем работы над высоким прессингом. Лично я всегда отдаю всего себя на поле. В моменте с моим голом я почувствовал неуверенность со стороны вратаря. Делал так сотни раз, поэтому рад, что один из таких моментов привел к голу", — заявил Нкетиа в послематчевом интервью для Sky Sports.