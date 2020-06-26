Испанец поздравил мерсисайдцев с завоеванием титула.
Пеп Гвардиола, Getty Images
26 июня 2020, 07:13
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал завоеванием Ливерпулем чемпионского титула в АПЛ.
В матче 31-го тура "горожане" уступили на выезде Челси (1:2) и позволили мерсисайдцам гарантировать первую строчку в таблице.
"Ливерпуль заслужил это. Они провели невероятный сезон. Два года назад мы набрали 100 очков, а они были на 25 очков позади. В прошлом сезоне они не смогли нас догнать, а в этом – они добились своей цели.
Мы должны вынести урок и сыграть лучше в следующем сезоне", – рассказал Гвардиола в комментарии BBC.