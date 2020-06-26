Англия

Экс-игрок донецкого Шахтера Виллиан забил решающий для досрочного чемпионства Ливерпуля гол в этом поединке с пенальти, которое привез в ворота своей команды другой экс-"горняк" — Фернандиньо (2:1).

Обзор противостояния на поле лондонского стадиона "Стэмфорд Бридж", в котором в рамках тридцать первого тура Английской Премьер-лиги встречались местный Челси и действующий, на тот момент, чемпион страны, Манчестер Сити, необходимо начинать с событий, произошедших днем ранее. Ливерпуль сделал свой тридцатый весомый шаг к завоеванию заветного трофея в этом сезоне, обыграв на своем поле Кристал Пэлас (4:0), чем поставил коллектив Хосепа Гвардиолы в заведомо неудобное для "горожан" положение. Любая потеря очков Манчестер Сити в игре против "синих" означала бы для них досрочное прекращение борьбы за титул с негативным конечным результатом. Не будем томить читателя, и скажем заранее, что это таки произошло — Ливерпуль впервые в истории выиграл Английскую Премьер-лигу!

Однако на пути представителя "небесно-голубой" половины Манчестера стоял коллектив Фрэнка Лэмпарда, которому также кровь из носу необходимы были очки в виду активизировавшихся в последнее время Юнайтед и Вулверхэмптона. Борьба за Лигу чемпионов в Англии обещает стать очень горячей, ведь в равной степени на попадание в зону "топ-4" претендуют сразу пять команд, а матчей до конца сезона осталось не так уж и много.

Давление ответственности за результат сказывалось на Сити не лучшим образом. Гвардиола предпочел сыграть без чистого форварда, но для "ложной девятки" места перед штрафной хозяев попросту не было. "Горожане" по этой причине перешли на фланговую игру, но моменты им удавалось создавать в большинстве случаев только после позиционных ошибок обороны Челси. К таковым можно отнести удар головой от Фернандиньо, после чего Аррисабалаге пришлось доставать мяч из-под перекладины.

И знал бы Кристиан Пулишич, который и не удержал бразильского центрального защитника при подаче со штрафного в вышеописанном эпизоде, что именно ему предстоит уже в скором времени стать главным действующем лицом в атаке своей команды! Эдерсон выдал фантастическую серию из трех кряду спасений в шквальной серии выпадов Челси под занавес первого тайма, но его партнеры по команды продолжили привозить моменты на свои ворота. Ошибка Бенджамена Менди и Илкая Гюндогана вблизи к центральному кругу подарила мяч Пулишичу, после чего американец на скорости улетел от своих преследователей к штрафной, после чего оставил не у дел голкипера Сити. Радостные возгласы поклонников Ливерпуля можно было услышать даже над "Стэмфорд Бридж".

Разумеется, что уже с самого начала второго тайма команда из Манчестера понеслась отыгрываться. Коллектив Гвардиолы с первого же захода на атакующий вектор сумел заработать перспективный штрафной после фола Канте, а Кевин де Брюйне воодушевил свою команду на дальнейшие подвиги роскошным выстрелом в левый верхний угол. Отмечаем робость Кепы на линии ворот при намерениях отражать этот удар бельгийца.

Две минуты прошло после этого, и "горожане" могли закрывать очередную встречу эффектным блицкригом, но Стерлинг лишь проверил на прочность левый каркас ворот на контратаке. И, собственно, все. Сити после этого эпизода стал терять контроль над ситуацией. Заменивший Менди за 30 минут до конца матча Зинченко не помог команде в атакующем порыве, а в обороне Манчестера после выхода украинца на поле начали твориться действительно страшные вещи. Пусть Александр и не был в них виноват.

Не было скорости у пары Ляпорт – Фернандиньо, не появилась она и после выхода Отаменди на замену французу. А менять, как оказалось позже, Пепу Гвардиоле необходимо было именно бразильца. Дважды провалился Ферна при попытках догнать Абрахама и Пулишча, после чего игроки Челси могли вновь вывести свою команду вперед по счету. Однако наиболее эпичный момент случился за четверть часа до конца основного времени, когда прострел с правого фланга взорвал ситуацию во вратарской Сити, а попытки Эдерсона и Фернандиньо разрядить обстановку завершились попаданием мяча в руку центральному защитнику прямо на линии ворот. Экс-партнер Ферны, который был удален после VAR, по Шахтеру, Виллиан, реализовал пенальти ударом в левый угол, чем похоронил надежды гостей на дальнейшую борьбу. Ливерпуль досрочно завоевал титул!

В следующем туре нас ожидает битва на "Этихад Стэдиум" между Манчестер Сити и Ливерпулем, которая уже не будет носить определяющий для "красных" характер в погоне за титулом чемпиона, а Челси предстоит провести гостевое лондонское дерби с Вест Хэмом через три дня после кубковой игры с Лестером.

Челси — Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич, 36, Виллиан, 78 (пен.) — де Брюйне, 55

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли (Ковачич, 74), Канте, Маунт (Педро, 90+1) — Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмор, 90+1).



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 60) — Гюндоган, Родри (Д. Силва, 56), Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Б. Силва (Габриэль Жезус, 54).

Предупреждения: Алонсо — де Брюйне