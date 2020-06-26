Англия

"Шпоры" могут пополнить свои ряды польским форвардом.

Руководство Тоттенхэма изучает вариант с приобретением нападающего Наполи Аркадиуша Милика, утверждает TMW.

По данным источника, "шпоры" уже связались с неаполитанцами, чтобы узнать информацию о стоимости польского футболиста и о его потенциальном желании перебраться в Лондон.

Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы Шальке и Ювентус. Кроме того, сам форвард предпочитает остаться в Серии А.

Ранее представители Наполи подтвердили, что клуб готов продать Милика, если тот не подпишет новый контракт.