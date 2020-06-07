Италия

Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли рассказал о кадровой ситуации в команде.

Кристиано Джунтоли подтвердил, что клуб согласовал новый контракт с Дрисом Мертенсом, еще не решил аналогичный вопрос с Хосе Кальехоном, а также готов расстаться с Аркадиушем Миликом и Калиду Кулибали за хорошую цену.

"Мы хотим продлить контракт с Миликом, но только если этого хочет сам футболист, – цитирует спортивного директора Наполи Sky Sport Italia. – Мы сообщили об этом его агентам, что если Аркадиуш не готов подписывать новый контракт, мы не будем возражать, если он сменит клуб".

"Что касается Кулибали, то у него с нами долгосрочный контракт, он — великий защитник, и я не вижу причин снижать на него цену. У нас нет необходимости продавать Калиду, но если кто-то хочет его купить, то должен заплатить правильную цену".

Ранее сообщалось, что Наполи готов снизить цену на Милика для зарубежных клубов, а за Кулибали требует не меньше 100 миллионов евро.