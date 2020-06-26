Англия

Английский голкипер может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.

Джо Харт заинтересовал Селтик, сообщает The Telegraph.

По информации источника, шотландский клуб попытается заполучить игрока Бернли, если не удастся снова арендовать Фрейзера Форстера у Саутгемптона.

Напомним, что Харт 30 июня станет свободным агентом.

Отметим, что Харт не играл в английской Премьер-лиге порядка 18 месяцев. В последний раз он выходил на поле в Кубке Англии в январе этого года, а Бернли проиграл Норвичу (1:2).