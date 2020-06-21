Англия

Клуб решил не продлевать контракт с опытным голкипером.

Вратарь Бернли Джо Харт через полторы недели получит статус свободного агента – "бордовые" не станут продлевать с ним контракт, сообщает Talksport.

В нынешнем сезоне некогда первый номер сборной Англии не смог выиграть конкуренцию у нынешнего вратаря "трех львов" Ника Поупа. На счету Джо лишь три матча за Бернли в текущей кампании – один в Кубке лиги и два в Кубке Англии.

В Премьер-лиге Харт в последний раз выходил на поле еще в декабре 2018, когда команда проиграла Эвертону 1:5.

Недавно Джо в большом интервью выражал неудовлетворенность своим положением в клубе и желание играть большую роль в успехах команды. Потенциальные претенденты на голкипера пока неизвестны, хотя в апреле его связывали с Лидсом.