Англия

Полузащитник Сассуоло может продолжить карьеру на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением Жереми Бога, сообщает ESPN.

По информации источника, 23-летний футболист – альтернативу Джейдону Санчо, если "красные дьяволы" не сумеют договориться с Боруссией Дортмунд.

Напомним, что Бога пополнил состав Сассуоло летом 2018 года из Челси. У лондонского клуба была опция выкупа, от которой он отказался.

В текущем сезоне Бога провел 26 матчей в Серии А: на его счету 8 голов и 4 ассиста.