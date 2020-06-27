Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии между Норвичем и Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер произвел ротацию состава на кубковый матч против Норвича. Места Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля в атаке достались Джесси Лингарду и Одиону Игало. Также свой шанс получили Диогу Далот и Эрик Байи.

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Маклин, Теттей — Рупп, Буэндия, Кантуэлл — Пукки

Запасные: Макговерн, Айда, Вранчич, Дрмич, Дуда, Ляйтнер, Штиперманн, Трибулль, Эрнандес

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Далот, Магуайр, Байи, Шоу — Мактоминей, Фред — Мата, Фернандеш, Лингард — Игало

Запасные: Де Хеа, Гринвуд, Марсьяль, Матич, Перейра, Погба, Рашфорд, Уильямс, Фосу-Менса

Матч Норвич — Манчестер Юнайтед начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.