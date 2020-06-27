Англия

"Красные дьяволы" лишь во втором экстра-тайме сумели дожать команду Даниэля Фарке (2:1).

В первом матче 1/4 финала Кубка Англии Норвич принимал Манчестер Юнайтед. Уле-Гуннар Сульшер решил выпустить с первых минут экспериментальный состав, предоставив шанс многим резервистам. Гости сразу же после стартового свистка завладели игровым и территориальным преимуществом, рассчитывая забить быстрый гол. Однако это не произошло, поскольку в последней трети поля манкунианцы действовали недостаточно остро. Несмотря на то, что они шли вперед большими силами, вскрыть оборону соперника "красным дьяволам" не удавалось.

Со временем хозяева успокоили игру и перебрались на чужую половину поля в попытках провести хотя бы одну акцентированную атаку. Но они довольно быстро отказались от этой идеи, вернув мяч сопернику. Игроки Юнайтед часто находили своими пасами Игало, но Одиону всякий раз не удавалось укротить мяч, так что дело даже не доходило до ударов по воротам. "Канарейки" несколько раз выбегали в перспективные контратаки, но ни одна из них ни к чему не привела.

Рупп мог забить в ходе позиционной атаки, пробив по воротам из пределов штрафной, но Магуайр не дал мяч долететь до цели, эффективно выставив ногу. Что касается гостей, то они не сподобились даже на такой шанс, не наиграв на забитый гол в первом тайме. Команды отправились на перерыв с "нулями" на табло, а Сульшеру явно было о чем поговорить со своими подопечными в раздевалке, дабы перевернуть игру.

В начале второй половины встречи манкунианцы снова принялись за свое, сразу же пойдя в атаку. В отличие от первого тайма, во втором им удалось забить быстрый гол. На 51-й минуте Игало воспользовался отскоком мяч в штрафной площади и пробил над Крулом – 0:1. После забитого гола гости продолжили контролировать ход игры, намереваясь добить соперника. Но это не произошло, так как они снова играли довольно пассивно. "Канарейки" на некоторое время перехватили инициативу, но не снискали успеха на чужой половине поля, быстро вернув инициативу Юнайтед.

Сульшер решил усилить атаку, выпустив на поле Гринвуда и Рашфорда, которые должны были помочь вскрыть оборону соперника. Но вместо остроты у чужих ворот манкунианцы едва не пропустили в свои. Годфри мог буквально занести мяч в ворота после подачи со штрафного, но, к его несчастью, мяч угодил Бен в плечо и отлетел в сторону от ворот. Но немного позднее подопечным Фарки таки удалось сравнять счет. Кантуэлл получил пас от Буэндии и пробил по воротам издали, а Ромеро проспал этот эпизод и не выручил свою команду — 1:1.

В распоряжении "красных дьяволов" было не так много времени, чтобы забить и избежать экстра-таймов. Гринвуд относительно быстро мог вернуть преимущество гостям, ворвавшись в штрафную и пробив по воротам, но его удару немного не хватило точности. После этого Норвич неожиданно забрал мяч и активно пошел вперед, но это продлилось недолго. До опасных моментов не доходило.

Под занавес второй 45-минутки Манчестер Юнайтед получил отличный шанс вырвать победу. Клозе оставил свою команду в численном меньшинстве, совершив фол последней надежды. Фернандеш мог забить со штрафного, однако не сумел даже перебросить мяч через стенку. На последней минуте компенсированного времени гости едва не вырвали победу, но этому помешал Крул — Тим отразил удары Погба и Гринвуда из выгодных позиций в ходе одной атаки. Команды не выявили победителя в основное время, так что им предстояло сыграть два дополнительных тайма по 15 минут.

В первом экстра-тайме на поле появился Марсьяль, что добавляло "красным дьяволам" вариативности в атаке, но подопечные Сульшера не слишком этим пользовались. Казалось, они собирались попросту занести мяч в ворота, играя до верного. Но оборона хозяев не позволяла сопернику подобраться к владению Крула, выстроив плотные редуты на подступах к штрафной площади. В первой 15-минутке МЮ даже не удалось создать и намека на опасный момент.

Во втором экстра-тайме дела манкунианцев пошли немного лучше. Они стали часто пробивать по воротам с разных дистанций, но преимущественно их удары приходились мимо цели. В одном из эпизодов Крулу пришлось героически спасать свою команду — Тим в блестящем прыжке потащил мяч после удара Магуайра головой. Но немного позднее капитан Юнайтед таки поразил ворота хозяев — Харри воспользовался суматохой в штрафной площади и протолкнул мяч мимо Крула, опередив двоих оппонентов. В оставшиеся несколько минут подопечные Сульшера довели матч до победы, отпраздновав непростой выход в полуфинал национального кубка.

Норвич — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Кантуэлл, 75 — Игало, 51, Магуайр, 118

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис (Айда, 119) — Маклин, Теттей — Рупп (Эрнандес, 62), Буэндия (Дуда, 91), Кантуэлл (Трибулль, 90) — Пукки (Дрмич, 71)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Далот (Уильямс, 62), Байи (Марсьяль, 96), Магуайр, Шоу — Мактоминей (Матич, 78), Фред (Погба, 78) — Мата (Гринвуд, 63), Фернандеш, Лингард (Рашфорд, 63) — Игало

Предупреждение: Фернандеш

Удаление: Клозе, 88 (фол последней надежды)