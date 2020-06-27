Англия

Защитник "канониров", чтобы получить новую сделку, пошел на сокращение заработной платы.

Давид Луис на этой неделе продлил контракт с Арсеналом, как сообщалось ранее.

33-летний футболист заключил сделку на один сезон.

Однако бразильскому игроку новый контракт был предложен лишь после того, как он согласился на существенное понижение заработной платы. Луис зарабатывал в Арсенале 120 тысяч фунтов в неделю.

Как утверждает The Telegraph, сокращение заработной платы центрбека позволило сохранить в составе Пабло Мари и Седрика Суареша.

Напомним, что Арсенал также заинтересован в продлении контракта с Букайо Сака и Пьером-Эмериком Обамеянгом.