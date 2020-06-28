Похоже, хавбек вскоре переедет на Олд Траффорд.
Джек Грилиш, getty images
28 июня 2020, 06:52
Руководство Манчестер Юнайтед практически договорилось с Астон Виллой о трансфере полузащитника Джека Грилиша, сообщает Express.
По данным источника, "манкунианцы" видят в 24-летнем футболисте более дешевую альтернативу другим игрокам, например, Джеймсу Мэддисону из Лестера.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Грилиш сыграл за "вилланов" 30 поединков, забив шесть голов и отдав семь результативных передач.
Ранее сам футболист высказал свое мнение об игре полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне.