Англия

Похоже, хавбек вскоре переедет на Олд Траффорд.

Руководство Манчестер Юнайтед практически договорилось с Астон Виллой о трансфере полузащитника Джека Грилиша, сообщает Express.

По данным источника, "манкунианцы" видят в 24-летнем футболисте более дешевую альтернативу другим игрокам, например, Джеймсу Мэддисону из Лестера.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Грилиш сыграл за "вилланов" 30 поединков, забив шесть голов и отдав семь результативных передач.

Ранее сам футболист высказал свое мнение об игре полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне.