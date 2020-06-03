Англия

Англичанин пытается брать пример с полузащитника Манчестер Сити.

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш поделился мнением о звездном хавбеке Манчестер Сити Кевине Де Брюйне, которому, как оказалось, он пытается подражать.

Более того, Грилиш считает 28-летнего бельгийца лучшим игроком АПЛ, уровень игры которого сопоставим с уровнем Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

"Де Брюйне! Я просто люблю его. Считаю его невероятным, и я, наверное, пытаюсь немного основывать свой стиль игры на его примере, особенно когда выступаю на позиции "восьмерки".

"Думаю, что у Де Брюйне есть абсолютно все. Он способен на невероятные вещи, однако ему не всегда отдают должное. Наверное, Кевин — лучший игрок английской Премьер-лиги. Сейчас он на уровне Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе", — приводит слова Грилиша Sky Sports.

В текущем сезоне Кевин Де Брюйне провел за Манчестер Сити 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство "горожан" планирует продлить контракт с Де Брюйне, который истекает в июне 2023 года.