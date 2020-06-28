Хавбек останется в стане лондонской команды.
Танги Ндомбеле, getty images
28 июня 2020, 10:50
Руководство Тоттенхэма не рассматривает вариант с продажей полузащитника команды Танги Ндомбеле, который прибыл в клуб лишь прошлым летом, сообщает Football London.
По данным источника, в клубе известно о непростых отношениях хавбека с главным тренером Жозе Моуриньо, но боссы уверены, что игрок может в будущем принести свою пользу команде.
В текущем сезоне Ндомбеле провел 19 матчей в АПЛ, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.