Англия

Хавбек останется в стане лондонской команды.

Руководство Тоттенхэма не рассматривает вариант с продажей полузащитника команды Танги Ндомбеле, который прибыл в клуб лишь прошлым летом, сообщает Football London.

По данным источника, в клубе известно о непростых отношениях хавбека с главным тренером Жозе Моуриньо, но боссы уверены, что игрок может в будущем принести свою пользу команде.

В текущем сезоне Ндомбеле провел 19 матчей в АПЛ, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.