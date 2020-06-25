Англия

"Шпоры" попытаются совершить обмен игроками с "сине-гранатовыми".

Танги Ндомбеле так и не удается влиться в тактические построение Жозе Моуриньо, а потому клуб рассматривает варианты с расставанием с французом.

Как сообщает Independent, "шпоры" хотят обменять полузащитника на Филиппе Коутиньо.

В текущем сезоне Ндомбеле провел 19 матчей в АПЛ, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее лондонцы планировали заполучить Артура Мело взамен на француза.